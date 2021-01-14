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Tünelde yangın çıktı, 8 işçi dumandan zehirlendi

14.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden tünelde çıkan yangında 8 işçi dumandan zehirlendi.Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Sipahili Mahallesi Mersin-Antalya D-400 karayolunda yapımı devam eden T3 tünelinde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden tünelde çıkan yangında 8 işçi dumandan zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Sipahili Mahallesi Mersin-Antalya D-400 karayolunda yapımı devam eden T3 tünelinde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen işçiler D.A.D, M.K, F.K, O.K, M.K, K.M, H.K ve A.A, ambulanslarla Aydıncık ile Silifke devlet hastanelerine kaldırıldı.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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