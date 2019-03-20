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Tünel’deki yangında, şoförün dikkati faciayı önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

Manisa-İzmir arasındaki Sabuncubeli Tünellerinde alev alarak yanmaya başlayan tırın şoförü alevleri erken fark edince olası bir facianın önüne geçildi.

Manisa-İzmir arasındaki Sabuncubeli Tünellerinde alev alarak yanmaya başlayan tırın şoförü alevleri erken fark edince olası bir facianın önüne geçildi. Yangında tır tamamen kullanılamaz hale gelirken tünelden yükselen siyah dumanlar büyük paniğe neden oldu.
Manisa İzmir arasında yer alan Sabuncubeli Tüneli’nde meydana gelen tır yangını paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi sevk edilirken tünelden yükselen siyah dumanlar çevrede büyük paniğe neden oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.
Yangın, bugün Sabuncubeli Tünellerinin Manisa’dan İzmir istikametine giden kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Genç yönetimindeki 34 YJ 9403 plakalı tır, bir anda alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Yangının neden kaynaklandığı araştırılırken, tünelde yaşanan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Alevleri fark edince tırı sağa çekti
Araçtan yükselen alevleri fark edince arkadaki araçlara zarar vermemek için aracı sağa yanaştırdığını ve yaklaşık 50 metre sonra durdurduğunu kaydeden tır sürücüsü Murat Genç, "Manisa organizede fabrikadan civata yükledim. Sabucubeli yokuşunda sorun yoktu. Tünele girdim bayağı bir yol aldı. 150 metre kadar ileride sağ tarafında bir patlama duydum. Sağ aynadan alevleri gördüm. Alevleri fark edince arkadaki araçlara zarar vermemek için aracı sağa yanaştırdım. Kendimi aşağıya attım. Aklıma özel eşyalarım geldi. Sadece telefonumu alabildim. Alevler çoğaldı. Sonra da yaklaşamadım. Ambulansın geldiğini gördüm ve hoparlörden ’Şoför uzaklaş’ diye anonsu duydum başka da bir şey yok" diyerek olayı anlattı.

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