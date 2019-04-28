’Tuning Fest 2019’da Türkiye’den 500 modifiyeli araç bir araya geldi

Tekirdağ’da Motor Sporları Derneğince düzenlenen ’Tuning Fest 2019’da Türkiye genelinde 500 modifiyeli araç en iyi ses ve güzellik için bir araya geldi.

Tekirdağ Motor Sporları Derneği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyelerinin desteğiyle sahil dolgu alanında “Tuning Fest 2019” kapsamında düzenlenen araba güzellik ve desibel yarışmasına Türkiye’den birçok ilden yaklaşık 500 modifiye tutkunu arabalarıyla katıldı. Araçlar, "En güzel modifiye" ve "En iyi ses sistemi" kategorilerinde yarışıyor. Sahilde yapılan modifiyeli araçlar fuarı renkli görüntülere de sahne oldu. Birçok Tekirdağlı fuara yoğun ilgi gösterdi.

Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, “Biz Tekirdağ Motor Sporları Derneği olarak 7 yıldan beridir profesyonel organizasyon düzenliyoruz. Bir yıl ara verdik. Ondan sonra çok aşırı derecede talep aldık. Tekirdağ’ımız deniz kenarında olduğu için bütün şehirlerden insanlar katılmak istiyor. Bizde bu sene Tekirdağ sahil alanında bir organizasyon yapmak istedik. Yönetimimle bir karar aldık. Çok faydalı bir karar almışız ki şuan alanımıza 500’ün üstünde araç sayısı var. Türkiye’nin her ilinde araç var. Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Aydın, Eskişehir, Düzce, Edirne, Kırklareli, Erzurum, Kars, Diyarbakır, Erzincan, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Konya. Manisa, Mardin, Trabzon, Tunceli gibi daha sayamadığım birçok araç katıldı. Bu yarışmanın amacı nedir modifiye edilmiş araçların fuarı. Burada iki kategoride yarışmalarımız var. Desibel yarışması ses yarışması dediğimiz kategori, birde güzellik yarışması yani güzellik yarışması derken kadın güzellik yarışması mı hayır öyle bir şey değil. Arabalarla alakalı güzellik yarışması. Şu an alanda bir milyon TL’nin üzerine araçlarımız var. Bundan hemen hemen 15 adet araçlarımız var” dedi.