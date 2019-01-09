Tunus 2018'de turizm gelirini yüzde 42 artırdı

TUNUS (AA) - Tunus Turizm Bakanı Roni Trablusi, 2018'de 8 milyondan fazla turisti ağırlayan ülkenin turizm gelirini bir önceki yıla göre yüzde 42 artırdığını belirtti.

Trablusi, başkent Tunus'ta katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, ülkesinin 2018'de 8,3 milyon yabancı turisti ağırladığını ve bu rakamı 2019'da 9 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Tunus'un batısındaki sınır komşusu Cezayir'den 2018 yılı içinde 2,7 milyon ziyaretçi geldiğini aktaran Trablusi, ülkesinin bu yıl boyunca turizm yatırımlarını ve havayolu bağlantılarını artıracağını ifade etti.

Turizm Bakanlığı verilerine göre, Tunus'un ağırladığı turist sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,7 arttı. Böylece ülke 1,36 milyar dolarlık bir girdiyle turizm gelirini 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 42,1 artırmayı başardı.

Tunus'ta 2015 yılında yabancı turistleri hedef alan DEAŞ saldırısı sonrası turizm sektörü ağır darbe almıştı. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan turizm sektörü, "Arap Baharı" sonrası sıkıntı yaşayan Tunus ekonomisi için önemli bir destek ve döviz girdisi olarak önem arz ediyor.

