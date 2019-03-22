HABER

"Tunus 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 02:54 | Son Güncelleme

"Tunus 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri başladı

TUNUS (AA) - Tunus'ta, "Tunus 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri, müzikal dinletiyle başladı.

Başkentteki Tunus Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Tunus Orkestra ve Opera'sı müzikal bir sunum gerçekleştirdi. Bir saat süren müzikal etkinlikte Tunus'a ait geleneksel sufi müzik orkestra aracılığıyla icra edildi.

Etkinlik kapsamında konuşan Kültür Bakanı Muhammed Zeynelabidin, Tunus'un, 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti olma şerefine nail olduğunu ve bu bağlamda, Arap-İslam kültürünü en iyi şekilde tanımak için çalışacağını söyledi.

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Genel Müdürü Abdulaziz bin Osman et-Tuveyciri ise Tunus'un, bir tarih kenti olması hasebiyle kültür başkenti seçildiğine işaret etti.

Tunus, Kasım 2017'de Sudan'ın başkenti Hartum'da 10. İslam Ülkeleri Kültür Bakanları Konferansında, 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçilmişti.

PARTNERBu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...Bu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...
Bakan Soylu: Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir (3)Bakan Soylu: Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir (3)
İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum’un ve Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş’in emrindeyim”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti Tunus

En Çok Okunan Haberler

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

ABD'yi tehdit etmişlerdi, şimdi de Avrupa'ya şok sözler!

ABD'yi tehdit etmişlerdi, şimdi de Avrupa'ya şok sözler!

Ve Belözoğlu açıkladı! Sezon sonu...

Ve Belözoğlu açıkladı! Sezon sonu...

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Trump 'zamanı geldi' dedi ve duyurdu!

Trump 'zamanı geldi' dedi ve duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

21 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Numan Kurtulmuş: Dünya, Trump'ın attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değil

Trump'ın tartışılacak kararına sert tepki

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.