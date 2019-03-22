"Tunus 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri başladı

TUNUS (AA) - Tunus'ta, "Tunus 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri, müzikal dinletiyle başladı.

Başkentteki Tunus Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Tunus Orkestra ve Opera'sı müzikal bir sunum gerçekleştirdi. Bir saat süren müzikal etkinlikte Tunus'a ait geleneksel sufi müzik orkestra aracılığıyla icra edildi.

Etkinlik kapsamında konuşan Kültür Bakanı Muhammed Zeynelabidin, Tunus'un, 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti olma şerefine nail olduğunu ve bu bağlamda, Arap-İslam kültürünü en iyi şekilde tanımak için çalışacağını söyledi.

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Genel Müdürü Abdulaziz bin Osman et-Tuveyciri ise Tunus'un, bir tarih kenti olması hasebiyle kültür başkenti seçildiğine işaret etti.

Tunus, Kasım 2017'de Sudan'ın başkenti Hartum'da 10. İslam Ülkeleri Kültür Bakanları Konferansında, 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçilmişti.

