Tunus 35. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

TUNUS (AA) - Tunus'ta 23 ülkeden 319 yayınevinin katıldığı 35. Uluslararası Kitap Fuarı başladı.

Başkentteki Kerem Fuar Sarayı'ndaki fuarın açılışını Başbakan Yusuf Şahid yaptı.

Açılışta basın mensuplarına açıklama yapan Şahid, "Kitaba destek verdiği için fuar önemlidir." dedi.

Şahid, Tunus'ta 100 yayınevinin büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek hükümetin yayınevlerine destek için bir program hazırladığını vurguladı.

Fuarın açılışında, öykü, düşünce ve tercüme dallarında ödül kazanan eser ve yazarların adları da açıklandı.

Bu yıl "İki kez yaşamak için okuyalım" temasıyla düzenlenen 35. Uluslararası Kitap Fuarı'na 23 ülkeden 319 yayınevi katılıyor.

Yerli ve yabancı kitapseverlerin akınına uğrayan fuar 14 Nisan'a kadar açık kalacak.

