Tunus 487 Göçmeni Denizden Kurtardı

Tunus Deniz Kuvvetleri, Akdeniz’de açık denizde yol alarak Avrupa’ya ulaşmaya çalışan ve zor durumda kalan bir teknedeki, 487 kaçak göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Teknede bulunan kişilerden 93’ünün çocuk 13 kişinin de kadın olduğu açıklandı. Göçmenlerin Mısır, Suriye, Sudan, Pakistan ve Etiyopya uyruklu oldukları belirtildi.

Son dönemde Tunus ve Libya sahillerinden İtalya’ya geçmeye çalışan göçmenlerin denizde boğularak yaşamlarını yitirmelerine dair vakaların artması üzerine Tunus Deniz Kuvvetleri denetimlerini sıkılaştırdı.

Yetkililer tekneden alınan göçmenlerin Tunus’ta El Kitf limanına getirildiklerini açıkladı.

