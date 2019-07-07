HABER

Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2019 01:27 | Son Güncelleme

Tunus'un güney sahili açıklarında, 3'ü kadın 13 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

AA muhabirine konuşan Tunus Kızılayı Medenin Şubesi Başkanı Munci Selim, Sahil Güvenlik ekiplerinin Bin Gardan kentine bağlı El-Ketif bölgesinde 3, Cerbe Adası Aghir bölgesinde 2'si kadın 9, Cercis kenti sahilinde 1 kadın düzensiz göçmenin cesedini bulduğunu belirtti.

5 KİŞİ KURTARILMIŞTI

Cesetlerine ulaşılan kişilerin Afrika uyruklu düzensiz göçmenler olduğunu söyleyen Selim, bulunan cesetlerin yüksek ihtimalle Tunus açıklarında çarşamba günü batan teknedeki göçmenlere ait olduğunu ifade etti.

Tunus açıklarında çarşamba günü 86 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne batmış, kazadan 5 kişi kurtarılmıştı. (AA)

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
California AlarmdaCalifornia Alarmda
San Francisco'dan Türkiye'ye YouTube KöprüsüSan Francisco'dan Türkiye'ye YouTube Köprüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunus göçmen

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Piknikten dönüyorlardı! Onlarca yaralı var

Piknikten dönüyorlardı! Onlarca yaralı var

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

Korkunç olay! Arabada bu halde bulundu

Korkunç olay! Arabada bu halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! ABD'nin Florida eyaletinde patlama: Çok sayıda yaralı var

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

Suriye'ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

Suriye'ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

Norveçli eski bakan mültecilere cinsel tacizden 5 yıl hapis cezası aldı

Norveçli eski bakana tacizden hapis cezası!

Son dakika! Dünyayı tedirgin eden açıklama: İngiltere, İran'ın vereceği cevaptan korkmalı

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem!

ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem

Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı, orduya tatbikat talimatı

'Kimse Venezuela'ya yanlış yapmasın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.