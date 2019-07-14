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Tunus açıklarında batan göçmen teknesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Batan teknede yaşamını yitirenlerin cesetlerinin tamamı bulundu

MEDENİN (AA) - Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve 11 gün önce batan teknede yaşamını yitirenlerin cesetlerinin tamamına ulaşıldı.

Tunus Kızılayı Medenin vilayeti Başkanı el-Münci Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Temmuz'da Tunus açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenlerden tamamının cesetlerine ulaşıldığını söyledi.

Teknenin battığı günden bu yana düzenlenen arama kurtarma çalışmaları kapsamında daha önce 79 cesede ulaşıldığını hatırlatan Selim, dün akşam saatlerinde de düzensiz göçmenlerden ikisinin daha cesetlerine ulaşıldığını aktardı.

Selim, 7'si kadın 86 kişinin yer aldığı tekne kazasında kurtarılan beş kişiden birinin de kötüleşen sağlık durumu nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Tunus açıklarında 3 Temmuz'da 86 düzensiz göçmeni taşıyan tekne batmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen tekne Tunus

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