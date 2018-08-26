TUNUS (AA) - Nahda Hareketi, Başbakan Yusuf Şahid'den, hükümetin başında kalma ile cumhurbaşkanlığı adaylığı arasında tavrını belirlemesini istedi.

Nahda Hareketi, başkent Tunus'un doğusundaki Hammamat kentinde 21'inci Danışma Meclisi Oturumu düzenledi.

Oturumun ardından Danışma Meclisi Başkanı Abdulkerim Haruni tarafından okunan sonuç bildirisinde, "Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'e 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmayı düşünmesi durumunda görevinden istifa etmesi" çağrısında bulunuldu.

Şahid'in hükümetin başında kalarak ülkede ekonomik, sosyal ve kültürel reformlar için yoğunlaşması ile 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi arasında bir tercih yapması istendi.

Bildiride ayrıca hareketin Şahid'e desteğinin, başında bulunduğu hükümetin 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız kalması şartına bağlı olduğu vurgulandı.

Haruni, "Bu tercihi kabul ederse bizler onu destekleriz. Şayet gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir programı varsa bu durumda kendisini istifaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahid'in alacağı karara göre hareket edileceğinin belirtildiği bildiride, Nahda Hareketi siyasi ortaklarına ve ulusal örgütlere hükümetin istikrarı için çalışma çağrısında bulundu.

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığına ilişkin şu ana dek net bir tavır sergilemezken, Nahda Hareketi'nin bu çağrısı karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

