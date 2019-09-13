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Tunus Başbakanı'ndan devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali'nin ülkeye dönmesine yeşil ışık

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 18:36 | Son Güncelleme

Tunus Başbakanı'ndan devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali'nin ülkeye dönmesine yeşil ışık

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin sağlık durumunun kritik olması halinde ülkesine dönmesine itiraz etmeyeceğini söyledi.

Başbakan ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı Yusuf Şahid katıldığı bir TV programında, Bin Ali'nin sağlık durumunun söylenildiği gibi kritik olması durumunda her vatandaş gibi Tunus'a dönebileceğini dile getirdi.

"Eğer dönmek ve buraya defnedilmek istiyorsa, buna yeşil ışık yakıyorum." diyen Şahid, Bin Ali'nin sağlık durumunun normal olması halinde ise yargı makamlarına sevk edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tunus'taki özel bir radyo istasyonuna dün açıklama yapan Bin Ali'nin avukatı Munir bin Saliha, devrik Cumhurbaşkanı'nın hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun kötü olduğunu söylemişti.

Sosyal medya hesabı Facebook üzerinden daha sonra yaptığı açıklamada Bin Saliha, devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali'nin kızından babasının sağlık durumunun kritik olmadığı yönünde bilgi aldığını aktarmıştı.

Tunus'un 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, halk ayaklanmalarının patlak verdiği 14 Ocak 2011'den bu yana Suudi Arabistan'da yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tunus Tunus devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali Yusuf Şahid

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