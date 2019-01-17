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Tunus Başbakanından grevle ilgili "maliyet" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 01:35 | Son Güncelleme

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid: "Ekonomik şartlar göz önünde bulundurulduğunda kamu çalışanlarının greve gitmesinin ülkeye büyük maliyeti olur"

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, kamu görevlilerinin bugün yapmayı planladığı grevin ülkeye büyük maliyeti olacağı uyarısında bulundu.

Şahid, devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında, Tunus Genel İşçi Sendikaları (UGTT) ile yürütülen müzakereler sırasında ellerinden geleni yaptıklarını, devlet bütçesinin ve ülkenin imkanlarını gözetecek önerilerde bulunduklarını söyledi.

Şahid, hükümetin, ülkenin içinde bulunduğu durumun elverdiği ölçüde maaş artışı önerdiğini, bunun üstüne çıkılması durumunda daha fazla borçlanmak ve kredi almak zorunda kalacaklarını ifade etti.

"Ekonomik şartlar göz önünde bulundurulduğunda kamu çalışanlarının greve gitmesinin ülkeye büyük maliyeti olur" ifadesini kullanan Şahid, ülkenin geleceği için vahim sonuçlar doğuracak kararlar almak istemediklerini kaydetti.

Grevin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Şahid, grev sırasında halkın menfaatinin asgari düzeyde teminine çalışacaklarını ve grevden sonra da diyalog çağrısı yapacaklarını sözlerine ekledi.

UGTT, önceki gün hükümetle devlet memurlarının maaşlarında artış yapılması için yürütülen diyalogun başarısız olduğunu açıklamış ve perşembe günü greve gideceklerini duyurmuştu.

Tunus'ta kamu sektöründe 650 bin çalışan bulunduğu belirtiliyor. UGTT'nin "maaşlara zam" talebiyle 22 Kasım'da düzenlediği greve, ülke genelinde yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı ifade edilmişti.

- IMF ile sendika arasında kalan hükümet

Hükümetin 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.

IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

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