Tunus cumhurbaşkanı adayından halka seçim mesajı

TUNUS (AA) - Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura kalan bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said, halkın bugünkü seçimlere katılarak devrimi tamamladığını belirtti.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Said, Tunuslulara, "Bugün özgür bir şekilde seçiminizi yapıyorsunuz hatta devrimi tamamlıyorsunuz." diye seslenerek Tunusluların devrime yeni bir anlam kazandırdıklarını söyledi.

Said, "Tunus'un özgür insanları, vicdanınızla hareket edin ki yeniden egemen olasınız." dedi.

Tunus, bugün bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Tunus'ta seçimleri yöneten bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), yerel saatle 15.30'a kadar ülke genelindeki katılımı yüzde 39,2 olarak açıkladı.

Tunus'ta 7 milyondan fazla seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Ülke genelinde sandıklar, yerel saatle 18.00'de kapanacak.

Birinci turu ilk sırada tamamlayan ve sonrasında da diğer adayların desteğini alan Kays Said, Kartaca'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yolunda favori isim olarak gösteriliyor.