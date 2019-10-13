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Tunus cumhurbaşkanı adayından halka seçim mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 19:11 | Son Güncelleme

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Anayasa Profesörü Kays Said: - "Bugün özgür bir şekilde seçiminizi yapıyorsunuz hatta devrimi tamamlıyorsunuz"

TUNUS (AA) - Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura kalan bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said, halkın bugünkü seçimlere katılarak devrimi tamamladığını belirtti.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Said, Tunuslulara, "Bugün özgür bir şekilde seçiminizi yapıyorsunuz hatta devrimi tamamlıyorsunuz." diye seslenerek Tunusluların devrime yeni bir anlam kazandırdıklarını söyledi.

Said, "Tunus'un özgür insanları, vicdanınızla hareket edin ki yeniden egemen olasınız." dedi.

Tunus, bugün bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Tunus'ta seçimleri yöneten bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), yerel saatle 15.30'a kadar ülke genelindeki katılımı yüzde 39,2 olarak açıkladı.

Tunus'ta 7 milyondan fazla seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Ülke genelinde sandıklar, yerel saatle 18.00'de kapanacak.

Birinci turu ilk sırada tamamlayan ve sonrasında da diğer adayların desteğini alan Kays Said, Kartaca'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yolunda favori isim olarak gösteriliyor.

- Diğer aday medya patronu Nebil el-Karvi

Geleneksel siyasetin dışından gelen medya patronu Nebil el-Karvi, birinci turda yüzde 15,8 oy alarak ikinci tura kalmıştı. "Yolsuzluk, vergi kaçırma ve kara para aklama" suçlarından 23 Ağustos'ta tutuklanan Nebil el-Karvi, çarşamba günü serbest kalmıştı.

Karvi'nin başkanlığını yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, 6 Ekim'de düzenlenen genel seçimde 217 sandalyeli parlamentoda 38 milletvekiliyle ikinci sırada yer almıştı.

Serbest kalmasına rağmen Karvi hakkındaki suçlamalar henüz düşmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kays Said Tunus

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