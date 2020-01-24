HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunus Cumhurbaşkanı, Almanya Dışişleri Bakanı ile "Libya krizini" görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı, Almanya Dışişleri Bakanı ile "Libya krizini" görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 00:02 | Son Güncelleme

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni bir yaklaşımla krize çözüm bulunması konusunda ülkesinin aktif bir rolü olması gerektiğini vurguladı - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tunus'un bu sürecin bir parçası olduğunu ve vereceği desteğin, sürecin başarılı olması için büyük önem taşıdığını belirtti

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya krizini görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, başkent Tunus'taki Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ı kabul etti.

Libya krizinin ele alındığı görüşmede Said, krize yeni bir yaklaşımla çözüm bulunması konusunda Tunus'un aktif bir rolü olması gerektiğini vurguladı.

Yabancı müdahale olmadan Libyalılar arasında ve Libyalıların eliyle gerçekleşecek bir çözümden yana olduklarını ifade eden Said, gerçek ve sürdürülebilir çözümün bu olduğunu, yabancı müdahalenin ise durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Said, Tunus-Almanya ilişkilerinin derinliğinin, sadece ikili iş birliği düzeyinde değil, tutumları koordine edebilecek ve başta Libya krizi olmak üzere ortak öneme sahip meselelere ilişkin fikir alışverişi yapabilecek seviyede olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da Tunus'un Almanya için önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Berlin Konferansı'na Tunus'u uygun zamanda davet etmedikleri için üzüntülerini dile getiren Maas, Almanya'nın başta söz konusu konferanstan çıkan sonuçların uygulanması olmak üzere Libya meselesiyle alakalı muhtemel girişimlere Tunus'un dahil edilmesi taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Maas ayrıca Tunus'un bu sürecin bir parçası olduğunu ve vereceği desteğin, sürecin başarılı olması için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Cezayir'de bugün düzenlenen "Libya'ya Komşu Ülkeler Konferansı'na" katıldıktan sonra Tunus'a gelmişti.

Tunus, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, geç davet edildiği gerekçesiyle Almanya'nın başkenti Berlin'deki Libya konulu uluslararası konferansa katılmayacağını duyurmuştu.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak'ta Berlin'de konferans düzenlenmişti.

Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son verme ve BM'nin silah ambargosuna uyma çağrısında bulunulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
Korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybettiKorkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti
Poşetini tepsisini alan kaymaya koştuPoşetini tepsisini alan kaymaya koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Libya Tunus

En Çok Okunan Haberler

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da iki farklı noktada orman yangını

Adana'da iki farklı noktada orman yangını

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Kayıp Kader Buse’nin anne ve babasından ‘Gelmesin 24 Ocak’ paylaşımı

Ailesinin paylaşımı yürek dağladı!

Giresun'da korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu

Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu

Kar yağışını gören telefona sarıldı

Kar yağışını gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.