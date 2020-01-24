Tunus Cumhurbaşkanı, Almanya Dışişleri Bakanı ile "Libya krizini" görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya krizini görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, başkent Tunus'taki Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ı kabul etti.

Libya krizinin ele alındığı görüşmede Said, krize yeni bir yaklaşımla çözüm bulunması konusunda Tunus'un aktif bir rolü olması gerektiğini vurguladı.

Yabancı müdahale olmadan Libyalılar arasında ve Libyalıların eliyle gerçekleşecek bir çözümden yana olduklarını ifade eden Said, gerçek ve sürdürülebilir çözümün bu olduğunu, yabancı müdahalenin ise durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Said, Tunus-Almanya ilişkilerinin derinliğinin, sadece ikili iş birliği düzeyinde değil, tutumları koordine edebilecek ve başta Libya krizi olmak üzere ortak öneme sahip meselelere ilişkin fikir alışverişi yapabilecek seviyede olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da Tunus'un Almanya için önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.