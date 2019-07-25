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Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi 92 Yaşında Hayatini Kaybetti

25.07.2019 19:59 | Son Güncelleme

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid Es-Sibsi rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı askeri hastanede vefat etti. 92 yaşındaki Es-Sibisi yaklaşık bir aydır önemli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid Es-Sibsi rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı askeri hastanede vefat etti. 92 yaşındaki Es-Sibisi yaklaşık bir aydır önemli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Çarşamba günü fenalaşmasının ardından askeri bir hastaneye kaldırılan Es-Sibsi Perşembe sabahı hayata veda etti. Es-Sibsi’nin vefatı Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan yazılı mesajla açıklandı.

Es-Sibsi Haziran ayında da sağlık durumundaki kötüleşme nedeniyle bir hafta hastanede tedavi görmüştü.

2011 yılında Tunus’ta cereyan eden ve daha sonra diğer birçok Ortadoğu ülkesine de yayılan Arap Baharı ayaklanmalarından bu yana, Es-Sibsi’nin Tunus siyasetindeki rolü önemli oranda artmıştı. Es-Sibsi, üllke genelindeki protestolar ve ayaklanmaların ardından görevinden istifa ederek, ailesiyle birlikte Tunus’u terkeden eski devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin yerine geçmişti.

Tunus Anayasası’na göre Es-Sibsi’nin görevini geçici olarak meclis başkanı yürütecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyse bu yıl 17 Kasım’da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de, 6 Ekim’de milletvekili seçimlerinin yapılması planlanıyor. Bu yıl yapılacak seçimler, Tunus’ta 2011 yılından bu yana yapılan üçüncü serbest seçim olacak.

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