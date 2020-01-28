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Tunus Cumhurbaşkanı ile BAE Dışişleri Bakanı Libya krizini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 21:29 | Son Güncelleme

Tunus Cumhurbaşkanı ile BAE Dışişleri Bakanı Libya krizini görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Libya krizini değerlendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid'i başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

İkili ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede, Tunus ile BAE arasındaki ortak komitenin 7. dönem toplantısının ivedilikle düzenlenmesinin önemine değinildi.

Libya krizi başta olmak üzere ortak öneme sahip meselelerin de ele alındığı görüşmede, söz konusu krize barışçıl bir çözüm bulunması ve Libya halkının akan kanının durdurulmasına katkı sağlanması adına iki ülke arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca Libyalılar arasında barışçıl bir çözüm çerçevesinde taraflar arasında ateşkesin sağlanması gibi Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması yolları değerlendirildi.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Tunus'tan önce de Cezayir'i ziyaret etmiş ve mevkidaşı Sabri Bukadum ile bir araya gelmişti.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) BAE'yi başkent Trablus'a yönelik saldırılarda Halife Hafter'in savaş faaliyetlerine katılmakla itham ediyor.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor.

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