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  4. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İlyas el-Fahfah’ı hükümeti kurmakla görevlendirdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İlyas el-Fahfah’ı hükümeti kurmakla görevlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, eski Maliye Bakanı ve Emek ve Özgürlük için Demokratik Blok Partisi üyesi olan İlyas el-Fahfah’ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Habib el-Cemli tarafından önerilen hükümetin parlamentoda güven oyu alamaması sonrasında, ikinci bir ismi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İlyas el-Fahfah’ı hükümeti kurmakla görevlendirdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, eski Maliye Bakanı ve Emek ve Özgürlük için Demokratik Blok Partisi üyesi olan İlyas el-Fahfah’ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Habib el-Cemli tarafından önerilen hükümetin parlamentoda güven oyu alamaması sonrasında, ikinci bir ismi hükümeti kurmakla görevlendirdi. Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said’in eski Maliye Bakanı ve Emek ve Özgürlük için Demokratik Blok Partisi üyesi olan İlyas el-Fahfah’ı bugünden itibaren bir ay süreyle hükümet kurma görevini verdiğini duyuruldu. El-Fahfah, 30 gün içerisinde koalisyon hükümetini kurmazsa Tunus yeniden genel seçime gidecek.
El-Fahfah daha önce Fransız enerji şirketi Total’de çalışmış ve 2012’de Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Öte yandan Tunus’ta Ekim ayında yapılan genel seçimi birinci sırada bitiren Nahda Hareketi’nin önerisiyle Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından hükümet kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli hükümeti 10 Ocak’ta parlamentoda yapılan oylamada 72 kabule karşılık 134 red oyuyla güvenoyu alamamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İlyas el-Fahfah’ı hükümeti kurmakla görevlendirdi

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