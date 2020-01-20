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  4. Tunus Cumhurbaşkanı Said, İlyas el-Fahfah'a hükümeti kurma görevini verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, İlyas el-Fahfah'a hükümeti kurma görevini verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 23:57 | Son Güncelleme

Tunus Cumhurbaşkanı Said, İlyas el-Fahfah'a hükümeti kurma görevini verdi

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fahfah, 21 Ocak'tan itibaren bir ay süreyle hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Emek ve Özgürlük için Demokratik Blok Partisinden İlyas el-Fahfah, Hamadi el-Cibali başbakanlığındaki hükümette Aralık 2012-Mart 2013 döneminde Maliye Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Said daha önce, ekim ayında yapılan genel seçimi birinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ancak Cemli'nin oluşturduğu kabine listesi, 10 Ocak'ta parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hükümet İlyas el-Fahfah Kays Said Tunus

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