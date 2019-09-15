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Tunus Cumhurbaşkanı Seçimi'ne yurt dışından katılım yüzde 10

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 16:58 | Son Güncelleme

Tunus Cumhurbaşkanı Seçimi'ne yurt dışından katılım yüzde 10

TUNUS (AA) - Tunus'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, yurt dışı katılımının yüzde 10,8 olduğu bildirildi.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Hüsna bin Süleyman, yaptığı basın toplantısında, yurt dışında cuma günü başlayan oy kullanma işlemlerinin, yerel saatle 10:00'da sona erdiğini ifade etti.

Yurt dışında seçimlere katılım oranının bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiğini aktaran Bin Süleyman, en yüksek katılım oranının Arap ülkelerinden olduğunu belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Seçimi oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı. 7 milyon 155 bin seçmenin oy kullanabileceği seçimde, ülke genelinde 13 bin sandıktaki oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.

Ülke içinde ve dışında 33 seçim bölgesinde yapılan seçimde 24 aday yarışıyor.

Cumhurbaşkanı adaylarından siyasetçi Muhsin Merzuk ile iş adamı Selim Riyahi, eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi lehine seçimden çekildiğini duyurmuştu. Böylece seçimlerdeki aday sayısı 24'e gerilemişti.

Bugünkü seçimde adaylardan yüzde 50'den fazla oy alan çıkmazsa ikinci tura gidilecek.

Aday sayısının fazlalığı nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hüsna bin Süleyman Tunus yurtdışı katılım

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