Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti

Burgiba ile yaşadığı fikir ayrılığının ardından bir süre aktif siyasi hayattan çekilen Sibsi, 1981-1986 yıllarında hükümete geri dönerek Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

Tunus'un bağımsızlık lideri Habib Burgiba'nın danışmanlığını da yapan Sibsi, 1956 yılında ülkesinin Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı (1965-1969), Savunma Bakanlığı (1969-70) ve Paris Büyükelçiliği gibi bir çok üst düzey görevde bulundu.

- Tunus'un her dönemine tanıklık eden siyasetçisi

Sibsi, son bir ay içinde kötü giden sağlığı nedeniyle üç kez hastaneye kaldırılmıştı.

Tunus'un eski dönemindeki isimleri ve merkez cumhuriyetçi soldaki isimleri partisi çatısında bir araya getiren Sibsi, Nida Tunus Parti'siyle parlamento seçimlerini birinci tamamlayarak 217 sandalyeli mecliste 86 milletvekili kazanarak birinci oldu.

Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve dönemin Nida Tunus Partisi Genel Başkanı Baci Kaid es-Sibsi, Ağustos 2013'te Paris'te bir araya gelerek uzlaşı konusunda anlaştı.

Nida Tunus'un liderliğindeki koalisyon hükümeti parlamentonun güven oyunu çekmesiyle devrildi. Cumhurbaşkanı Sibsi'nin kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi de blok halindeki istifaların ardından güç kaybetmeye başladı.

Sibsi de benzer şekilde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Tunus'un devrim sonrasındaki halkoyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı ünvanını elde etti.

Muhafazakâr İslami tabanı temsil eden Nahda Hareketi ile "laik ve ulusalcı" kesimi temsil eden Nida Tunus Partisi'nin uzlaşısı, Tunus'un "Arap Baharı" sonrasındaki terör saldırıları ve dış müdahaleye açık çalkantılı döneminde birçok krizin siyaset ve diyalog yoluyla aşılmasını sağladı.

Tunus'un iki zıt toplumsal kutbun birlikteliği, ideolojik rekabete rağmen ülke siyasetine görece istikrar getirdi ve Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki ulusal uzlaşı hükümetinin omurgasını da bu iki parti oluşturdu.

- Nida Tunus Partisi içindeki gerilim

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden olan Başbakan Yusuf Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden oldu.

Başbakan Şahid ve Nida Tunus Lideri Hafız Kaid es-Sibsi arasındaki çekişme sonucunda, Nida Tunus'taki çok sayıda milletvekili partiden istifa ederek Şahid'e yakın isimlerin kurduğu yeni partiye katıldı.

Baci Kaid es-Sibsi liderliğinde 2014 seçimlerini 86 milletvekiliyle lider tamamlayan Nida Tunus Partisi, aradan geçen beş yıl içinde yaklaşık 20 parlamenterle mecliste üçüncü sıraya düştü.

Tunus'un bağımsızlık, Burgiba ve Bin Ali dönemlerinde görev alan Sibsi, devrim sonrasında da devletin zirvesinde üstlendiği kamu göreviyle Tunus'un tüm dönemlerinde görev alan siyasetçi ünvanına sahip oldu.

