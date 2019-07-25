HABER

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi yeniden hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi sağlık sorunları sebebiyle hastaneye sevk edildi.Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin fenalaştığı ve bu nedenle askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Babasının sağlık durumu ile açıklama yapan Sibsi’nin oğlu Hafız, "Babamın son gıda zehirlenmesine maruz kaldığı için aniden bir rahatsızlık geçirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi sağlık sorunları sebebiyle hastaneye sevk edildi.
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin fenalaştığı ve bu nedenle askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Babasının sağlık durumu ile açıklama yapan Sibsi’nin oğlu Hafız, "Babamın son gıda zehirlenmesine maruz kaldığı için aniden bir rahatsızlık geçirdi. Tedavi edilmesi için askeri hastaneye nakledildi” ifadelerini kullandı.
Sibsi geçen ay da gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bir hafta sonra taburcu edilmişti. Öte yandan Sibsi taburcu edilmesinden bu yana iki kere görüntülenmişti.

PARTNERMerakla bekleniyordu! Artık Türkiye'deMerakla bekleniyordu! Artık Türkiye'de
Uzmanlardan ‘Güvenli Bölge’ değerlendirmesi: Türkiye için tehditUzmanlardan ‘Güvenli Bölge’ değerlendirmesi: Türkiye için tehdit
Sel bölgesinde 150 kişilik temizlik ekibi çalışmalara başladıSel bölgesinde 150 kişilik temizlik ekibi çalışmalara başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden teröristlere TSK ve MİT'ten operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Çocuklardan korkunç sözler

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Korkunç sözler

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Adana'da kahveye silahlı saldırı! Yaralılar var

Adana'da kahveye silahlı saldırı! Yaralılar var

Şans Topu sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye talihlisi Antalya’dan

Büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Genç kadın ve annesini domuz bağı ile bağlayıp öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Genç kadın ve annesini bağlayıp... Flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.