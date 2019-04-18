"Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, yenilgiye uğramaktan korkuyor"

TUNUS (AA) - ADİL ES-SABİTİ - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin anayasanın izin vermesine rağmen 17 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını duyurması "yenilgiye uğrama korkusu" olarak değerlendiriliyor. Sibsi'nin bu kararında komşu ülke Cezayir'de yaşanan ve Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren gelişmelerin de etkili olduğu belirtiliyor. Kurucusu olduğu Nida Tunus Hareketi Partisinin bu ay başında düzenlenen kongresinde konuşan Sibsi (93), yıl sonunda yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olma niyetinin bulunmadığını açıkladı. Sibsi ayrıca aday olmayacağı "sürprizinin" yanı sıra Eylül 2018'de Nida Tunus Partisi üyeliği dondurulan Başbakan Yusuf Şahid'e de "partiye dönmesi" çağrısında bulundu. AA muhabirine konuşan uzmanlar Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin adaylık niyetinin olmadığı açıklaması ve Şahid'e yaptığı Nida Tunus'a geri dönmesi çağrısını değerlendirdi. - "Sibsi, aday olması halinde fazla şansının olmadığının farkında" Tunuslu siyasi analist Habib Buaceyle, Sibsi'nin yeniden aday olma konusundaki isteksizliğinin arkasında yatan nedenin başarısızlığa uğrama korkusu ve Cezayir'de Abduzlaziz Buteflika'nın istifasıyla son bulan süreç gibi bölgesel gelişmeler olduğunu ifade etti. Bunlar da ilginizi çekebilir Ejderha Taşı'nda define aramışlar! 10 adımda sağlıklı beslenme 3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

Buaceyle, "Sibsi, aday olması halinde fazla şansının olmadığının farkında. (Nida Tunus) Partisindeki büyük bölünmeler göz önüne alındığında 2014 yılında elde ettiği birliği sağlayamayacak." dedi. Sibsi'nin adaylık konusunda henüz son noktayı koymadığını ve kapıyı aralık bıraktığını belirten Buaceyle, 2014 yılında Sibsi'nin temsil ettiği uzlaşıyı sağlayabilecek yeni bir cumhurbaşkanı adayının bulunabilmesi konusunda ise endişeleri olduğunu dile getirdi. Yapılan anketlere göre Nida Tunus'un 2014'te olduğu gibi siyasi bir güç olarak üste çıkamayacağı yönündeki öngörülerin arttığını kaydeden Buaceyle, Nida Tunus'un lideri konumundaki Cumhurbaşkanı Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ve adamlarının partinin başarısı için yeterli olmayacağını vurguladı. Sibsi'nin Başbakan Şahid'e yaptığı "partiye dön" çağrısını da değerlendiren Buaceyle, Başbakan'ın yanında bulunan isimlerin önemli olduğunu, iç ve dış destekçilerinin onu önemli bir aktör haline getirdiğini ifade etti. Aralarındaki tüm farklılıklara rağmen Sibsi'nin Şahid'e Nida Tunus'a geri dönme çağrısı yaptığını söyleyen Buaceyle, Cumhurbaşkanı'nın bu adımla hem Nida'nın oylarını artırmak hem de "Şahid'in partisi" olarak bilinen Yaşasın Tunus Partisi'nin Nida Tunus'un önüne geçmesini engellemek istediğini kaydetti.

- "Sibsi, Şahid için partiden fazlasını düşünüyor" Tunuslu araştırmacı Hişam el-Hacı, Sibsi'nin kapıyı açık bırakmasına rağmen yeniden cumhurbaşkanı olmak için adaylık başvurusunda bulunmayacağını söyledi. Sibsi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgiye uğrama korkusu nedeniyle siyasi yaşamını sona erdireceği öngörüsünde bulunan Hacı, "Sibsi, Şahid için yaptığı açık çağrıyla onu partiye getirmekten daha fazlasını istiyor. Ancak başbakanlık makamındaki Şahid'in durumu, kurduğu yeni partiyle Sibsi'den daha iyi bir yerde ve bu çağrı çok geç geldi." diye konuştu. "Sibsi, seçmenlerine 'Nahda ile iş birliği konusunda siyasi mola' sözü verdi. Ancak bunun pratikte imkansız olduğunu kendisi de fark etti." diyen Hacı, beş yıl önce Nahda'ya karşı Nida Tunus çatısı altında birleşenlerin verdikleri oylarının karşılığını görmek istediğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Sibsi, Eylül 2018'de yaptığı açıklamayla Nahda Hareketi Partisi ile Nida Tunus Hareketi Partisi'nin beş yıl süren uzlaşısının sona erdirdiğini belirtmişti.