HABER

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi’den iyi haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 17:18 | Son Güncelleme

Ciddi sağlık sorunlarıyla dün hastaneye kaldırılan Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi’nin sağlığının iyiye gittiği açıklandı.Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle dün hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi’nin sağlık durumunda iyileşme görüldüğü bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi’den iyi haber

Ciddi sağlık sorunlarıyla dün hastaneye kaldırılan Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi’nin sağlığının iyiye gittiği açıklandı.
Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle dün hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi’nin sağlık durumunda iyileşme görüldüğü bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saida Garrach, basına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanının sağlığının iyiye gittiğini söyledi. Garrach, "Cumhurbaşkanı sabah saat 07.45’te Savunma Bakanıyla bir toplantı gerçekleştirdi ve ülkedeki durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu" diyerek, Cumhurbaşkanının yakında hastaneden taburcu olacağına işaret etti.
Sibsi, geçtiğimiz günlerde gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıklamıştı. 2014’te Tunus’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Nida Tunus Partisi lideri Sibsi kazanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi’den iyi haber

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Ata Demirer'den adının yeniden verildiği park için teşekkürAta Demirer'den adının yeniden verildiği park için teşekkür
Dart Şampiyonasında Avrupa ikincisi olduDart Şampiyonasında Avrupa ikincisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.