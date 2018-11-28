TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesine ziyaretine ilişkin, "(Veliaht Prens bin Selman'a) Kendi ülkenize hoş geldiniz diyoruz. Aslında bizim geleneklerimizde 'ev sahibine evinde hoş geldin denmez' şeklinde bir atasözümüz de vardır." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sibsi, Tunus'u ziyaret eden bin Selman ile Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili önce baş başa, daha sonra heyetlerle bir arada basına kapalı iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ekonomi, güvenlik ve askeri iş birliği konuları ele alındı.

Sibsi ile bin Selman, gelecek yıl mart ayında Tunus'un ev sahipliğinde yapılacak 30. Arap Birliği Zirvesi için yapılan hazırlıkları da görüştü.

Tunus sokaklarında yoğun protesto ile karşılanan bin Selman'ın bu ülkedeki ziyaret programına ilişkin ise iki taraftan da bilgi paylaşılmadı.

-"Kendisiyle görüşmekten şeref duydum"

Görüşmenin ardından yerel basına açıklama yapan Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Tunus ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin, iki ülkenin kurucu liderleri Habib Burgiba ve Kral Abdulaziz'e dayandığını söyledi.