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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "2017'de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından devlet nişanı tevcih edilen Sayın es-Sibsi, Türkiye ile Tunus arasındaki dostluk ve iş birliğinin her alanda güçlenmesine de önemli katkıda bulunmuş olup, her zaman Türkiye'nin değerli bir dostu olarak sevgi ve saygıyla hatırlanacaktır"

Dışişleri Bakanlığı, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatı dolayısıyla Tunus halkına başsağlığı dileyerek, Sibsi'nin her zaman Türkiye'nin dostu olarak hatırlanacağını bildirdi.

Sibsi'nin vefatı dolayısıyla Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatından derin üzüntü duyuyor, merhuma Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Tunus halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Sibsi'nin, Yasemin Devrimi'nin ardından Tunus'un siyasi geçiş sürecini hoşgörü ve uzlaşı temelinde başarıyla tamamlamasında önemli roller üstlendiği belirtilen açıklamada, merhum Cumhurbaşkanı'nın Tunus'un demokratikleşmesine ve istikrara kavuşturulmasına değerli katkılar sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, "2017'de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından devlet nişanı tevcih edilen Sayın es-Sibsi, Türkiye ile Tunus arasındaki dostluk ve iş birliğinin her alanda güçlenmesine de önemli katkıda bulunmuş olup, her zaman Türkiye'nin değerli bir dostu olarak sevgi ve saygıyla hatırlanacaktır." ifadesi yer aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, başkent Tunus'ta dün gece sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Sibsi'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Baci Kaid es-Sibsi Dışişleri Bakanlığı Tunus vefat

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