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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 20:31 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Sibsi demokrasiye giden yolda cesur bir aktördü"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, 93 yaşında hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin demokrasiye giden yolda cesur bir aktör olduğunu belirtti.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Twitter'dan Sibsi'nin ölümüne ilişkin Şansölye Merkel'in mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatından dolayı Tunus halkıyla yas tuttuklarını belirten Merkel, "O (Sibsi) demokrasiye giden yolda cesur bir aktördü." ifadesini kullandı.

Malta Cumhurbaşkanı George Vella da Twitter'dan, Tunuslu mevkidaşı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatından üzüntü duyduğunu belirterek ailesine, arkadaşlarına ve Tunus halkına başsağlığı diledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, başkent Tunus'ta dün gece sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Sibsi'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Baci Kaid es-Sibsi Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Tunus

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