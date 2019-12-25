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  3. Tunus Cumhurbaşkanı: "Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat iki ülke arasındaki sınırları belirliyor. Bu iki ülke arasındaki bir mesele"

Tunus Cumhurbaşkanı: "Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat iki ülke arasındaki sınırları belirliyor. Bu iki ülke arasındaki bir mesele"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:29 | Son Güncelleme

Tunus Cumhurbaşkanı: "Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat iki ülke arasındaki sınırları belirliyor. Bu iki ülke arasındaki bir mesele"


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