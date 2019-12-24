Tunus Cumhurbaşkanı ve Libyalı temsilcilerden "Barış İçin Tunus Bildirisi"

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve ülkeyi ziyaret eden Libyalı temsilcilerin imzasıyla yayımlanan "Barış İçin Tunus Bildirisi"nde Libya'daki krizden çıkış için siyasi diyalog yolunun benimsenmesi gerektiğini ifade edildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said'in Libya Kentleri ve Kabileleri Yüksek Kurulu temsilcileriyle başkentteki Kartaca Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşme sonrası, ortak bir bildiri yayımlandı.

"Barış İçin Tunus Bildirisi"nde, Libya'daki siyasi krize uluslararası anlaşmalar ve hukuk çerçevesinde çözüm bulunması için Libyalı tüm taraflar müzakere masasına davet edildi.

Libya'da çözümün ancak Libyalıların eliyle mümkün olduğu vurgulanan bildiride, "siyasi görüşü ve eğilimi ne olursa olsun hiçbir kesimin dışlanmaması" gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Libyalı temsilciler, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in öncülüğünde ve bildiride belirlenen ilkeler doğrultusunda bir siyasi girişim başlatılması kararı aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Libya'daki krizin çözümü için bir girişim başlatılması konusunu görüşmek üzere Libya Kentleri ve Kabileleri Yüksek Kurulu temsilcilerini Kartaca Sarayı'nda kabul etmişti.