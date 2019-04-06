Tunus Cumhurbaşkanı yeniden aday olmayacak

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ülkede 17 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yeniden aday olma niyetinin bulunmadığını söyledi.

Kurucusu olduğu Nida Tunus Hareketi Partisinin ülkenin güneyindeki Munastır kentinde cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili düzenlediği konferansta konuşan Sibsi, "Anayasa bana hak tanıyor olmasına rağmen aday olmak istemiyorum." dedi.

Eylül 2018'de Nida Tunus Hareketi Partisine üyeliğini donduran Başbakan Yusuf eş-Şahid'in tekrar partiye dönmesi önerisinde bulunan Sibsi, "Şahid'in üyeliğini dondurmayı kaldırarak tekrar Nida Tunus'a dönmesini arzuluyorum. Kendisi partiye dönüp dönmemekte özgürdür." diye konuştu.

Konferansı hazırlama komitesi üyelerinden Salih el-Hac Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin, konferansı düzenlemek için her türlü sorunları aşmaya çalıştığını ve partinin kendisi için mücadele veren herkese açık olduğunu dile getirdi.

Nahda Hareketi Partisiyle koalisyon konusunda ise Hac Ömer, "Partimizin yeni siyasi çizgisine göre gelecekte Nahda ile koalisyon yok. Bu bizim kendi seçimimiz." diye konuştu.