TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyindeki konuşmasında kadın-erkek arasında mirasta eşitliği öngören yasanın hayata geçmesinin "Tunus'ta toplumsal devrim" niteliğinde olacağını söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen 40. İnsan Hakları Konseyi'ne hitap eden Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, ülkesinde tartışmalara yol açan kadın-erkek arasında mirasta eşitliği öngören Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik yasa tasarısından bahsetti.

Tunus anayasasının "Tunus; özgür, bağımsız ve egemen bir devlettir. Dini İslam, dili Arapça ve devlet şekli cumhuriyet" olduğunu dile getiren Sibsi, birinci maddedeki "dini İslamdır" ifadesine göre kadın-erkek arasında mirasta eşitliğin anayasaya aykırı bulanlara cevap olarak, "Anayasa 21. maddesinde, devlet tüm konularda cinsiyetler arasında eşitliği sağlamayı zorunlu tutuyor. Aynı şekilde, Tunus, halkının iradesine bağlı sivil ve hukuk devletidir, din devleti değildir." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta 2014 yılında kabul edilen anayasanın 21. maddesinde, "Tüm vatandaşlar, kadın ve erkek, hak ve ödevlerde eşittir. Kanunlar karşısında da aynı şekilde ayrım gözetilmeksizin denktir." şeklinde ifadelere yer veriliyor.