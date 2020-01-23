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Tunus Cumhurbaşkanı'ndan Cezayir direnişinin sembol ismine devlet nişanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Tunus Cumhurbaşkanı'ndan Cezayir direnişinin sembol ismine devlet nişanı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Cezayir bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden Cemile Buhayrad'a birinci derece Cumhuriyet Nişanı takdim etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, Kartaca Sarayı'nda Cezayir kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden 85 yaşındaki Cemile Buhayrad'ı kabul etti.

Açıklamada, Said'in Cezayir'in Fransız sömürgesinden kurtulması için verdiği uzun mücadeleden dolayı Buheyrad'a birinci derece Tunus Cumhuriyet Nişanı taktığı aktarıldı.

- Cemile Buhayrad kimdir?

Cemile Buhayrad, 1935 yılında Cezayirli bir baba ve Tunuslu bir annenin çocuğu olarak Cezayir'de doğdu.

Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin öğrenci kollarına katılan Buhayrad, Fransız askerleriyle Nisan 1957'de girdiği bir çatışma sonucu yaralandı ve çıkarıldığı Fransız mahkemesince "terörist" olmakla suçlanarak idam cezasına mahkum edildi.

Fransız mahkemesinin aldığı idam kararına karşı Buhayrad'ın avukatı Jacques Verges dünya çapında bir kampanya başlattı ve infazı durdurmayı başardı.

Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasıyla 1962'de serbest bırakılan Buhayrad, ülkesinde bir kahraman gibi karşılandı ve Afrika direnişinin simgesi haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemile Buhayrad Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said

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