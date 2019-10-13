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Tunus cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur için sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Tunus’ta halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.Tunus’ta halk, bağımsız aday Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Tunus’ta halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.
Tunus’ta halk, bağımsız aday Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Oy verme işleminin yerel saatle 08.00’de başladığı ülkede sandıklar, yerel saatle 18.00’de kapanacak.
Tunus Yüksek Seçim Komisyonu 15 Eylül’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde Kays Said’in 18.4, Tunus’un Kalbi Partisi Lideri Karvi’nin ise yüzde 15.6 oy oranıyla ikinci tura kaldığını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 24 aday yarışmıştı. Tunus Yüksek Seçim Konseyi, 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere yurt içindeki katılım oranının yüzde 45.02, yurt dışında ise yüzde 19.7 olduğunu duyurmuştu.

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