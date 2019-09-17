Tunus Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı

Tunus seçim komisyonu, hukuk profesörü Kais Sayed ile hapisteki medya patronu Nebil Karvi’nin Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en fazla oyu alan iki aday olduklarını açıkladı.

Seçim sonuçları ülkenin kıdemli siyasetçilerinin seçimin ikinci turunda yer alamayacağını ortaya koyuyor.

Tunus’ta savunma ve dış politika konularında karar makamı olan cumhurbaşkanının yetkileri oldukça kısıtlı. Diğer gündem maddeleri ise parlamento tarafından seçilen başbakan tarafından yürütülüyor.

Tunus 6 Ekim’de parlamento seçimlerine gidecek.

Sayed, seçim sonuçlarının ardından yaptıkları açıklamada “Tunuslular tarihte yeni ve parlak bir sayfa açtı. Ben bağımsızım ancak yeni bir Tunus kurmak için tüm taraflarla çalışmaya hazırım” diye konuştu.

Vergi kaçırma ve kara para aklamayla suçlanan Karvi’nin partisindense henüz resmi açıklama yapılmadı. Karvi hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Seçimlerde hiçbir aday oyların yüzde 50’sinden fazlasını almadığı için ikinci tura gidilecek. Henüz ikinci turun ne zaman yapılacağı açıklanmadı ancak Ekim ayı ortasında olacağı tahmin ediliyor.