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Tunus Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı

17.09.2019 21:23 | Son Güncelleme

Tunus seçim komisyonu, hukuk profesörü Kais Sayed ile hapisteki medya patronu Nebil Karvi’nin Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en fazla oyu alan iki aday olduklarını açıkladı. Bu sonuçla seçimler ikinci tura kaldı

Tunus Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı

Tunus seçim komisyonu, hukuk profesörü Kais Sayed ile hapisteki medya patronu Nebil Karvi’nin Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en fazla oyu alan iki aday olduklarını açıkladı.

Seçim sonuçları ülkenin kıdemli siyasetçilerinin seçimin ikinci turunda yer alamayacağını ortaya koyuyor.

Tunus’ta savunma ve dış politika konularında karar makamı olan cumhurbaşkanının yetkileri oldukça kısıtlı. Diğer gündem maddeleri ise parlamento tarafından seçilen başbakan tarafından yürütülüyor.

Tunus 6 Ekim’de parlamento seçimlerine gidecek.

Sayed, seçim sonuçlarının ardından yaptıkları açıklamada “Tunuslular tarihte yeni ve parlak bir sayfa açtı. Ben bağımsızım ancak yeni bir Tunus kurmak için tüm taraflarla çalışmaya hazırım” diye konuştu.

Vergi kaçırma ve kara para aklamayla suçlanan Karvi’nin partisindense henüz resmi açıklama yapılmadı. Karvi hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Seçimlerde hiçbir aday oyların yüzde 50’sinden fazlasını almadığı için ikinci tura gidilecek. Henüz ikinci turun ne zaman yapılacağı açıklanmadı ancak Ekim ayı ortasında olacağı tahmin ediliyor.

Sayed oyların yüzde 18’ini Karvi ise oyların yüzde 15,6’sını aldı. Diğer 24 aday arasında mevcut ve eski iki başbakanla savunma bakanı da var. İslamcı Ennahda Partisi’nin adayı Abdulfettah Muru ise seçimden yüzde 12,9 oyla çıktı.

Seçimlerden önce çok az tanınan Sayed, anayasa hukuku profesörü. Neredeyse hiç reklam ve kaynak olmaksızın kampanyasını yürüten Sayed muhafazakar sosyal görüşlere sahip ve 2011 isyan hareketinin prensiplerine geri dönülmesini savunuyor.

Seçimlerde bozguna uğrayan aralarında eski Cumhurbaşkanı Moncef Marzouki’nin de olduğu muhafazakar adayların önemli kısmı Sayed’e destek veriyor.

Ülkenin önde gelen televizyon kanallarından birinin sahibi olan ve yoksullar için çalışan bir derneğin kurucusu Karvi diğer adaylara göre daha çok tanınan ancak daha tartışmalı bir isim.

Seçimlerden haftalar önce gözaltına alınan Karvi hakkındaki dava, bağımsız bir şeffaflık izleme örgütü tarafından üç yıl önce açılmıştı.

Karvi hakkındaki suçlamaları reddederken destekçileri de tutuklanmasının siyasi manipülasyon nedeniyle olduğunu savunuyor. Karvi seçimler öncesinde televizyonda yapılan aday tartışma programlarına hapiste olduğu için katılamadı.

Karvi’nin seçimin ikinci turunda galip gelmesi ülkede zor hukuksal ve anayasal soruları da beraberinde getirecek.

Seçim komisyonu Karvi’nin ismini seçimin ikinci turunu kazanması halinde parlamentoya göndereceğini ve nihai kararın yargı ile parlamento tarafından verileceğini söyledi.

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