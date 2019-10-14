Tunus "devrimci" cumhurbaşkanıyla yeni bir döneme hazırlanıyor

Said'in seçim kampanyası boyunca Tunus'un 2011 yılında Zeynel Abidin Bin Ali yönetimini görevden uzaklaştıran devrimin değerlerini yeniden hayata geçirme mesajı seçmende karşılık buldu. Bu nedenle ülkedeki medya, sonuçları "ikinci bir devrim" olarak nitelendirdi.

Anayasa Profesörü Said'in, "siyasette ahlak, yolsuzlukla mücadele, kanun devleti" gibi konularda klasik Arapçayı ısrarla ve beceriyle kullanarak seçim kampanyasında halka sunduğu vaatler dikkati çekti.

Seçim kampanyası sırasında herhangi bir siyasi partiyle ittifak kurmaktan uzak duran Said, iş dünyasının ve devletin adaylara sağladığı cumhurbaşkanlığı kampanya ödeneğini de reddetti.

Sandık çıkış anketlerine göre, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said oyların yüzde 70'den fazlasını alarak rakibi medya patronu Nebil el-Karvi karşısında ezici bir zafer elde etti.

ANKARA (AA) - ENES CANLI - Tunus, sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanlığı seçimini büyük farkla kazanan bağımsız aday Kays Said liderliğinde yeni bir döneme hazırlanıyor.

-Sistem değişikliğine yönelik çağrılar

Tunus'taki cumhurbaşkanlığı ve parlamento arasında paylaştırılmış yönetim sistemini reform etmek Said'in kampanya vaatleri arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bu kadar farkla kazanan Kays Said'in, elde ettiği meşruiyetle sistem değişikliğine ilişkin önerisini yeniden gündeme getireceği belirtiliyor.

Tunus'ta seçimleri yöneten Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), seçimlerin resmi sonuçlarını 16 Ekim Çarşamba günü açıklayacak.

-Yeni cumhurbaşkanı ve yeni parlamento

Tunus'ta 6 Ekim'de parlamento seçimleri yapılmıştı. Seçim sonuçlarına göre partilerin hiçbiri 217 sandalyeli yeni parlamentoda hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamamıştı. Nahda Hareketi, 52 milletvekiliyle birinci parti olurken, Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi'nin partisi Tunus'un Kalbi 38 milletvekiliyle ikinci sırada yer almıştı.

Devrim sonrasında, parlamentoda temsili artırmak için uygulanan yüzde 3 seçim barajı, "mozaik" gibi çok parçalı ve çok sesli bir parlamento doğurdu.

Bağımsızların, seçim koalisyonlarının ve partilerin yer aldığı 31 ayrı yapı parlamentoya girerken, aralarında 17 oluşumun sadece bir milletvekiliyle temsil edildiği bir meclis resmi ortaya çıkmıştı.