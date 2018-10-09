Tunus Dışişleri Bakanı El-Cihinavi AKPM Genel Kurulu'na hitap etti

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'na hitap eden Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Arap Baharı kavramının kullanılmasını tasvip etmediklerini belirterek, Tunus'un bölge ülkeler için bir model olduğunu kaydetti.

El-Cihinavi, Strazburg'da devam eden AKPM Genel Kurulu'na hitap etti.

"Tunus’ta Arap Baharı olmadı. Biz Tunuslular olarak bu tanımı sevmeyiz. Tunus’ta olsa olsa bahar olur." ifadelerini kullanan El-Cihinavi, 2011’de sokaklara çıkan Tunuslu gençlerin, şimdi atılan adımlarla tüm sosyal ve siyasal haklardan sınırsız şekilde yararlanmanın memnuniyetini yaşadığını belirtti.

El-Cihinavi, “Tunus Modeli bugün sadece Tunusluları için değil, bölgedeki diğer ülkeler için de örnek olmaktadır.” dedi.

Akdeniz’deki göçmen sorununa da değinen El-Cihinavi, Avrupa’ya göç akınının nedenlerinin dikkatlice incelenmesi gerektiğini, göçün daha çok ekonomik nedenlerle hızlandığını, çözümün bölgeye yatırım yapılmasında olduğunu kaydetti. Radikal grupların ekonomik sorunları kullanarak gençleri teröre sevk ettiğini ifade eden Tunus Dışişleri Bakanı, terör ve mali sorunlar arasındaki bağlantıya vurgu yaptı.

El-Cihinavi, “Tunus sınırlarını en iyi kontrol eden ülkedir. Geri kabul anlaşmasına göre hareket etmektedir ve yapılan kontrol işlemlerinden sonra sorumluluklarını yerine getirmekte ve vatandaşlarını kabul etmektedir.” ifadesini kullandı.

