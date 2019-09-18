TUNUS (AA) - Tunus cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda en çok oy alan bağımsız aday Kays Said, Tunus'un tüm dünyaya açık kalacağını vadetti.

Yüksek Seçim Komisyonunun (YSK) seçimin 1. turunun sonuçlarını duyurmasının ardından, cumhurbaşkanı adayı Said, seçim propagandasını yürüttüğü merkezde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Said, "Herkes, coğrafi konumumuzu ve tarihimizi bildiğimiz konusunda emin olsun. Halka saygı duyulmasını ve onların egemen olmasını istiyoruz. Kendi devletimizin efendileri olmak istiyoruz. Hiç bir kimseye düşmanlık yapmayacağız. Ülkenin tüm bileşenleri ve çeşitlilikleriyle Tunus için çalışacağız. Tunus dünyaya açık kalacak." dedi.

Seçim propagandasına da değinen Said, seçim çalışmalarını hiç bir taraftan finansman almadan gönüllü gençlerle yürüteceğini kaydetti.

Said, "Hiç bir kimseden finansman kabul etmeyeceğiz. Kamu finansmanını da kabul etmeyeceğiz. Seçim kampanyamız, kısıtlı şahsi imkanlarıyla katkıda bulunan gönüllüler üzerine kurulu" ifadesini kullandı.