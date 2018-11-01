Tunus düzensiz göçmenler için kamp önerisine karşı

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, düzensiz göçmenler için Tunus topraklarında kamp kurulmasını kabul etmediklerini ve Avrupa'ya yönelik göçmen akınının tüm sorumluluğunu almayacaklarını belirtti.

Cihinavi, resmi ziyaret için Tunus'ta bulunan Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin düzensiz göçü azaltmak için sınırlarını gözetip korumaya çalıştığını söyleyen Cihinavi, "Tunus, düzensiz göçmenleri kabul etmek için kamplar kurulmasını asla kabul etmeyecek. Düzensiz göçmenler arasında Tunus vatandaşları da var. Ama bu, Avrupa'ya yönelik düzensiz göçmen akınının tüm sorumluluğunun Tunus'a yüklenmesi anlamına gelmiyor." dedi.

Cihinavi, Hollandalı mevkidaşı Blok ile Tunus'taki Avrupa yatırımlarını, iş fırsatları oluşturmaya ve düzensiz göçmen oranını azaltmaya yarayacak şekilde geliştirme imkanlarını ele aldıklarını aktardı.

Hollandalı Bakan Blok da ülkesinin Tunus'taki demokratik geçiş sürecini ve ekonomik reformları desteklediğini dile getirdi.