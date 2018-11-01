Tunus düzensiz göçmenler için kamp önerisine karşı

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, düzensiz göçmenler için Tunus topraklarında kamp kurulmasını kabul etmediklerini ve Avrupa'ya yönelik göçmen akınının tüm sorumluluğunu almayacaklarını belirtti.
Cihinavi, resmi ziyaret için Tunus'ta bulunan Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Ülkesinin düzensiz göçü azaltmak için sınırlarını gözetip korumaya çalıştığını söyleyen Cihinavi, "Tunus, düzensiz göçmenleri kabul etmek için kamplar kurulmasını asla kabul etmeyecek. Düzensiz göçmenler arasında Tunus vatandaşları da var. Ama bu, Avrupa'ya yönelik düzensiz göçmen akınının tüm sorumluluğunun Tunus'a yüklenmesi anlamına gelmiyor." dedi.
Cihinavi, Hollandalı mevkidaşı Blok ile Tunus'taki Avrupa yatırımlarını, iş fırsatları oluşturmaya ve düzensiz göçmen oranını azaltmaya yarayacak şekilde geliştirme imkanlarını ele aldıklarını aktardı.
Hollandalı Bakan Blok da ülkesinin Tunus'taki demokratik geçiş sürecini ve ekonomik reformları desteklediğini dile getirdi.
Blok, Tunuslu yetkililerle iki ülke arasında iş birliği alanlarını görüştüklerini kaydetti.
İki bakan, diplomatik ilişkileri güçlendirmek için Tunus ile Hollanda arasında siyasi istişarelere ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in çağrısıyla ve pek çok AB ülkesinin katılımıyla 24 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de "mülteci sorunu" konulu "mini zirve" düzenlenmişti.
AB'ye üye ülkelerin zirvede, sığınmacıları birliğin dışındaki "toplama kampları"nda tutma ve bu kampların Kuzey Afrika'da kurulması konusunda anlaştığı belirtiliyor.
Ancak Kuzey Afrika ülkeleri yaptıkları açıklamalarla Avrupa'nın bu önerisine karşı olduklarını bildirmişti.
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