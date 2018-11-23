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Tunus hükümeti "mirasta eşitlik" yasa tasarısını onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 21:15 | Son Güncelleme

Tunus hükümeti "mirasta eşitlik" yasa tasarısını onayladı

TUNUS (AA) - Tunus hükümeti, mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısını onayladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, mirasta eşitlik ve olağanüstü halin düzenlenmesi ile ilgili iki yasa tasarısını görüşmek üzere Kartaca Sarayı'nda toplandı.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin başkanlık ettiği toplantıda, kadın-erkek arasında mirasta eşitlik sağlayacak yasa tasarısına onay verildi.

Olağanüstü hal ile ilgili tasarının ise güvenceler ve yargı denetimine ilişkin bazı hükümleri daha fazla incelenip yeniden Bakanlar Kuruluna sunulması kararlaştırıldı.

Hükümetten onay alan yasa tasarısının, meclise sunulması bekleniyor.

- Ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmak üzere Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi isminde yeni bir komite kurmuştu.

Komite haziran ayında Sibsi'ye iki bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sunmuştu. Raporun bireysel hak ve özgürlüklere ayrılan birinci bölümünde yer alan en bariz teklifler arasında eş cinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor.

İkinci bölümde ise kadın erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere eşitlik meselesi ele alınıyor.

Raporun öngördüğü yasal değişiklikler, Tunus kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmış, rapora destek verenler ve karşı çıkanlar yüksek katılımlı gösteriler düzenlemişti.

Sibsi, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, raporun tartışmalı diğer maddelerine değinmeden, mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören yasa teklifini meclise sunacağını belirtmişti.

Tunus'un kurucu lideri Habib Burgiba döneminde hayata geçen ve halen yürürlükteki medeni kanun, tek eşlilik, kadının boşanma hakkı gibi Arap ülkelerine göre daha laik uygulamalar barındırıyor. Ancak miras ve bazı diğer konularda İslami usuller öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
miras Tunus yasa tasarısı

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