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Tunus hükümetinden "grev hakkına saygı duyuyoruz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 23:50 | Son Güncelleme

Tunus hükümetinden "grev hakkına saygı duyuyoruz" açıklaması

TUNUS (AA) - Tunus hükümeti, yarın ülkedeki tüm kamu kurumlarında yapılması planlanan genel greve ilişkin, "grev ve barışçıl gösteri hakkına saygı duyduklarını" belirtti.

Tunus Başbakanlığı'ndan bakanlar kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) çağrısıyla yarın yapılması planlanan genel grev konusunda, "anayasa ve yasalarca güvence altına alınan grev ve barışçıl gösteri hakkına saygı duydukları" ifade edildi.

Başbakan Yusuf eş-Şahid bakanlar kurulunda, vatandaşların satın alma gücünün korunması, fiyatların kontrolü için önlemler alınması, bütçe açığının azaltılması, yerel ekonomideki rekabetin, kalkınma, yatırım ve dış ticaret göstergelerinin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tunus'un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), 21 Eylül'de, "vatandaşın alım gücünün zayıflaması ve ülkedeki siyasi krizin derinleşmesi" gerekçesiyle, 24 Ekim ve 22 Kasım'da tüm kamu sektöründe grev kararı almıştı. Ancak 24 Ekim'de yapılması planlanan grev, kamudaki işçilere zam konusunda Başbakan Şahid'le varılan anlaşmanın ardından iptal edilmişti.

UGTT cumartesi günü 22 Kasım'da tüm kamu kurumlarında yapılması planlanan grevden vazgeçmeyeceklerini duyurmuştu. UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, başkent Tunus'taki sendika binası önünde toplanan yüzlerce işçi ve memura hitaben yaptığı konuşmada, kamu ve özel sektör çalışanlarına zam yapılması talebinden ve kazanılmış haklarından taviz vermeyeceklerini ifade etmişti.

Tunus ekonomisi, 2018'in ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7'lik artışla yüzde 2,6'lık büyüme kaydetmesine rağmen zor bir dönemden geçiyor.

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