Tunus ile Libya arasındaki sınır kapısının açılması talebiyle gösteri

BİNGİRDAN (AA) - Tunus polisi, Medenin iline bağlı Bingirdan kentinde, Tunus ile Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Bingirdan kentinde toplanan grup, yaklaşık iki aydır kapalı tutulan Libya sınırındaki Ras Cedir Kapısı'nın açılması talebiyle gösteri düzenledi.

Göstericiler, sınır kapısının en kısa sürede açılmasını ve kentteki sorunlara kalıcı çözümler bulunmasını istedi.

Polis, bazı yolları kapatan, lastik yakan ve emniyet binasına taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Tunuslu tüccarlar, yaklaşık iki ay önce, Libya tarafının kendilerine yönelik "kısıtlamalarını" protesto ederek, sınır kapısına giden tüm yolları ambulanslar hariç diğer araçlara kapatmış, bunun üzerine iki ülke arasındaki ticari hareketlilik aksamıştı.

Bingirdan ve Libya'nın Zuvare kentindeki yetkililer, bir kaç gün önce, sınır kapısının önümüzdeki günlerde yeniden açılması için anlaşmıştı.

Bingirdan sakinlerinin büyük bir kısmı, Ras Cedir Sınır Kapısı başta olmak üzere kara sınırı aracılığıyla Libya tarafıyla ticaret yapıyor.

Tunus ile Libya arasındaki en büyük ve güvenlik anlamında en hassas sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Ras Cedir, daha önce de Libya'da yaşanan olaylar nedeniyle sınıra hakim olmaya çalışan grupların çatışmalarına sahne olmuştu.

