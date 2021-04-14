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Tunus - İstanbul uçağındaki kavga dünya basınında!

14.04.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç gün önce Tunus’un başkentinde bulunan Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a gelen yolcu uçağındaki kavga özellikle sosyal medyada büyük yankı bulmuş, olay anının videosu defalarca paylaşılmıştı. Uçuşu saatlerce geciktiren kavga dünya basınında da manşetlere taşındı.

Tunus'un başkentinde bulunan Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a giden yolcu uçağında büyük bir kavga çıkmış, nedeni henüz bilinmeyen kavgadan dolayı uçak normal kalkış yapacağı saatten 5 saat gecikmeli olarak kalkmıştı.

Olay üzerinden birkaç gün geçmiş olmasına rağmen dünya medyasında da gündem oldu ve Daily Mail tarafından manşete taşındı.

Tunus Havayolları'na ait yolcu uçağının kalkmasına birkaç saniye kala 3 yolcu arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü.

İlk başta sadece kadınlar arasında çıkan kavga erkeklerin katılımı ile birlikte şiddetlendi. Kavga nedeniyle yolcular arasında büyük panik yaşandı. Olayın ardından uçaktaki mürettebat, kavga eden yolcuları ayırmaya çalıştı ancak çabalar sonuç vermedi.

Kavga, havalimanındaki polis müdahalesi ile durduruldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Eşine az rastlanan kavganın kameraya yansıyan kısmında bir adamın kavgaya karışan kadınlardan birini saçlarından tutarak çektiği ve yumrukladığı görülüyor. Daily Mail'de yer alan habere göre kavganın başlama ve sonrasında büyüme sebebi yolcuların oturduğu koltukların üzerinde bulunan bagaj bölmesiyle ilgili bir tartışma.

Kavganın başında iki kadın birbirleriyle itişmeye başlarken araya giren uçuş görevlisi ortamı sakinleştirmeye çalışıyor ancak ortaya çıkan bir erkek yolcunun kadınlardan birinin saçını çekmesi ve yumruk atması ortamı tamamen geriyor.

Havayolu yönetimi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada soruşturmanın devam ettiğini ve uçuş görevlilerinin ortalığı sakinleştirebilmek adına güvenliklerden yardım istediğini söylerken havayolunun sadece 5 saatlik gecikme değil maddi kayıpla da karşılaştığını sözlerine ekledi.


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