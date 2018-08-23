Tunus kıyılarında 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

TUNUS (AA) - Tunus'un güneydoğu kıyılarında 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.
Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, sahil güvenlik birimleri geçen pazar günü Avrupa'ya gitmek için Cerbe Adası'ndan bir tekne ile denize açılan 10 kişiden 6'sının cesedine ulaştı.
Tekneyle denize açılan 10 kişinin Tatavin, Medenin ve Gabes kentlerinden gelen Tunus vatandaşları olduğu belirtildi.
Tunus'un güneydoğu sahilleri İtalya'nın Lampedusa Adası'na ulaşmak isteyen yüzlerce düzensiz göçmen için bir çıkış noktası olarak görülüyor.
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