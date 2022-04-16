Tunus kıyılarında tanker battı

4'ü Türk 7 mürettebat tahliye edilirken, Tunus Çevre Bakanlığı "durumun kontrol altında olduğunu" açıkladı.Mısır’dan Malta’ya 750 ton dizel yakıt taşıyan XELO adlı tanker Tunus'un güneydoğu kıyılarındaki Gabes Körfezi'nde battı. Yetkililer Ekvator Ginesi bandralı geminin battığını doğrularken, geminin Cuma akşamı kötü hava koşulları nedeniyle demir atmak zorunda kaldığını açıkladı.

Tunus Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gabes Körfezi'nde sahilden yaklaşık yedi kilometre açıkta su almaya başlayan geminin makine dairesi kısa sürede sular altında kaldı. Gemiden kurtarılan yedi mürettebattan dördünün Türk vatandaşı, diğerlerinin ise Gürcü ve Azeri olduğu bildirildi.

Durumun kontrol altında olduğunu açıklayan Tunus Çevre Bakanlığı, bir çevre felaketinin önlenmesi amacıyla "acil durum planının" devreye sokulduğunu duyurdu.

Meydana gelen sızıntının yayılmasının engellenmesi amacıyla geminin çevresine yüzer bariyerlerin yerleştirildiği bildirildi. Tunus'taki bir mahkemenin sözcüsü Muhammed Karray, "Çok az miktarda sızıntı meydana geldi, ancak bunlar çıplak gözle görülemiyor ve neyse ki yağ buharlaşıyor; dolayısıyla Gabes Körfezi'nde bir çevre felaketi meydana gelmesini beklemiyoruz" diye konuştu.

Malta'ya giden gemi, Cuma günü olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek Tunus karasularına giriş izni istemişti.

AFP,dpa / BÖ,ET

