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Tunus mahkemesi BM yetkilisinin tahliyesine karar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 20:09 | Son Güncelleme

Mahkeme, casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan BMGK Silahlar Dosyası Sorumlusu Munsif Kırtas'ın denetimli serbest bırakılmasına hükmetti

TUNUS (AA) - Tunus'ta casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Silahlar Dosyası Sorumlusu Munsif Kırtas için tahliye kararı çıktı.

İlk Derece Mahkemesi Sözcüsü Sufyan es-Suleyti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Tunus'taki mahkemenin Kırtas'ın denetimli serbest bırakılmasına hükmettiğini söyledi.

Tunus İçişleri Bakanlığından 29 Mart'ta yapılan açıklamada, Tunus uyruklu 2 kişinin yabancı ülkeler adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilmişti.

Mahkeme de 11 Nisan'da Kırtas ve kimliği açıklanmayan diğer kişinin tutuklu yargılanmasına karar vermişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, geçen hafta Tunus hükümetine Kırtas'ın bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Silahlar Dosyası Sor Tahliye Kararı Tunus yargılama

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