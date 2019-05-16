Tunus Meclisi Nida Tunus'tan 4 vekilin ihracını onayladı

TUNUS (AA) - Tunus Meclisi, Nida Tunus Blokundan 4 milletvekilinin partiden ihraç edilmesini onayladı.

Tunus Meclis Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Nida Tunus Bloku Başkanı Süfyan Tubal'ın talebi üzerine 4 milletvekilinin partiden ihraç edilmesinin onaylandığı belirtildi.

İhraç edilen milletvekillerinin Munci el-Harbavi, Şakir el-İyadi, Fatma el-Meseddi ve Lamia el-Mulih olduğu aktarılırken, söz konusu milletvekillerinin Nida Tunus Partisi Merkez Komite Başkanı ve Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'ye yakın isimler olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Özgür Yurtsever Birlik Partisi'nden (ÖYB) istifa eden Durra el-Yakubi, Ali bi'l İhve ve Abdulkadir bin Dayfullah'ın Nida Tunus Blokuna katılım talebinin de kabul edildiği kaydedildi.

Yaşanan son ihraç ve katılımlarla Nida Tunus Blokunun meclisteki sandalye sayısı 37 oldu.

- Yıl sonundaki seçimler öncesinde değişen ittifaklar

Tunus'ta bu yıl sonunda yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülke içindeki ittifaklar değişiyor.