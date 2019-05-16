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Tunus Meclisi Nida Tunus'tan 4 vekilin ihracını onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 23:14 | Son Güncelleme

Tunus Meclisi Nida Tunus'tan 4 vekilin ihracını onayladı

TUNUS (AA) - Tunus Meclisi, Nida Tunus Blokundan 4 milletvekilinin partiden ihraç edilmesini onayladı.

Tunus Meclis Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Nida Tunus Bloku Başkanı Süfyan Tubal'ın talebi üzerine 4 milletvekilinin partiden ihraç edilmesinin onaylandığı belirtildi.

İhraç edilen milletvekillerinin Munci el-Harbavi, Şakir el-İyadi, Fatma el-Meseddi ve Lamia el-Mulih olduğu aktarılırken, söz konusu milletvekillerinin Nida Tunus Partisi Merkez Komite Başkanı ve Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'ye yakın isimler olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Özgür Yurtsever Birlik Partisi'nden (ÖYB) istifa eden Durra el-Yakubi, Ali bi'l İhve ve Abdulkadir bin Dayfullah'ın Nida Tunus Blokuna katılım talebinin de kabul edildiği kaydedildi.

Yaşanan son ihraç ve katılımlarla Nida Tunus Blokunun meclisteki sandalye sayısı 37 oldu.

- Yıl sonundaki seçimler öncesinde değişen ittifaklar

Tunus'ta bu yıl sonunda yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülke içindeki ittifaklar değişiyor.

Nida Tunus Partisi, 2014 yılında gerçekleşen seçimleri birinci tamamlayıp 217 sandalyeli parlamentoda 86 milletvekili çıkardı ve partinin kurucusu El-Baci Kaid es-Sibsi de cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin partinin yönetimine gelmesinin ardından partide liderlik tartışmaları patlak verdi ve yaprak dökümü başladı.

Hafız Said es-Sibsi ve parti yönetimindeki ekibi, parti teşkilatındaki çekişmenin temel sebebi olarak gösterildi.

Parti içinden çıkan Başbakan Yusuf Şahid ve Hafız Kaid es-Sibsi arasında geçen yaz yaşanan çekişme sonucunda Nida Tunus Partisi'ndeki kan kaybı arttı.

Son olarak, partinin geçen ay yapılan kongresinden bu yana biri Hafız Kaid es-Sibsi, diğeri Süfyan Tubal liderliğinde parti içi ikili çekişme yaşandığı kulislere yansıdı.

Tunus Parlamentosunda Nahda Hareketi birinci, başbakana yakın Yaşasın Tunus ikinci, Tunus'taki son seçimlerin galibi Nida Tunus ise üçüncü sırada yer alıyor.

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ihraç Nida Tunus Tunus

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