Tunus Meclisinde Mursi için dua edildi

TUNUS (AA) - Tunus Meclisinde, dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için dua edildi.

Nahda Hareketi, Demokratik Blok Partisi ve Ulusal Koalisyon milletvekilleri, Tunus Meclisinin bugünkü oturumunda, yargılandığı davanın duruşması sırasında vefat eden Mursi için dua edilmesi talebinde bulundu.

Duanın ardından yaptığı konuşmada Nahda Hareketi Milletvekili Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Abdulfettah Muru, Mursi için dua edilmesi talebinin tamamen insani olduğunu, siyasi olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

Demokratik Blok Partisi Milletvekili İmad ed-Daimi de Mursi'nin rahmetle anılmasının; hapishanede adaletsizce tutulurken vefat eden bir insanın, darbeyle görevinden alınan, hapsedilen ve 3 yıl boyunca eziyet edilen meşru bir Cumhurbaşkanı'nın yanında olmak anlamına geldiğini belirtti.

Daimi, böyle bir anmanın Tunus'un demokratik bir devlet olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Ulusal Koalisyon lideri Mustafa bin Ahmed ise Mursi'nin ardından dua edilmesinin insani bir eylem olduğunu, Mısır'ın iç işlerine müdahale anlamı taşımadığını dile getirdi.