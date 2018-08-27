Tunus Meclisi'nde yeni oluşum

TUNUS (AA) - Tunus'ta 8 bloğun bulunduğu 217 sandalyeli mecliste, 34 milletvekilinin bir araya gelmesiyle "Ulusal Koalisyon" isimli yeni bir grup kuruldu.

Ulusal Koalisyon'un Sözcüsü Milletvekili Mustafa bin Ahmed, başkent Tunus'taki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, mecliste 69 sandalyesi bulunan Nahda ve 58 sandalyeye sahip Nida Tunus'un ardından üçüncü büyük oluşumu kurmayı ve birbirlerine yakın görüşteki vekillerin bir araya gelerek ülkenin sorunlarına çözüm bulunmasına katkı sağlamayı istediklerini söyledi.

Bin Ahmed, yeni oluşumdaki 34 vekilin meclisteki Özgür Yurtseverler Birliği (12), Ulusal Blok (12) ve daha önce kendini fesheden Afak Tunus Hareketi'nin tüm vekilleri ile Nida Tunus ve Tunus Projesi Hareketi'nden istifa eden isimlerden oluştuğunu aktardı.

Yeni oluşumun "Başbakan Yusuf Şahid hükümetini ve Şahid'in 2019 cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemek için kurulduğu" yönündeki iddiaları yalanlayan Bin Ahmed, Şahid hükümetini desteklemek ya da eleştirmekte özgür olduklarını belirterek birçok noktada hükümeti eleştirdiklerini ancak hükümete yönelik istifa çağrısı yapanların "meşru nedenleri veya alternatif çözüm önerileri" olmadığını ifade etti.