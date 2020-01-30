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Tunus: Orta Doğu'da barış, Filistin halkının haklarının tanınmasından geçer

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 04:49 | Son Güncelleme

Tunus: Orta Doğu'da barış, Filistin halkının haklarının tanınmasından geçer

TUNUS (AA) - Tunus yönetimi, Orta Doğu'da adil, kapsamlı ve kalıcı barışın tesisinin Filistin halkının haklarının tanınmasından geçtiğini belirtti.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, "Yüzyılın Anlaşması" ismini taşıyan sözde barış planının büyük bir endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Orta Doğu'da adil, kapsamlı ve kalıcı barışın ancak Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devletini kurma ve kendi kaderini tayin etme hakkının tanınmasıyla tesis edileceği" vurgulandı.

Kudüs'ün, tarihi ve hukuki statüsüne dokunulmaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Tunus'un, meşru haklarını geri alma konusunda Filistin halkının yanında olduğu ve daha önce alınmış uluslararası kararlar çerçevesinde barış sürecinin yeniden başlatılmasını hedefleyen her türlü girişimi de desteklediği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin Tunus

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