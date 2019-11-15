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Tunus Parlamentosu Başkanı Gannuşi: "En yakın zamanda Anayasa Mahkemesi kurulacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 01:36 | Son Güncelleme

Tunus Parlamentosu Başkanı Gannuşi: "En yakın zamanda Anayasa Mahkemesi kurulacak"

TUNUS (AA) - Tunus Parlamentosu Başkanı Raşid el-Gannuşi, parlamentodaki öncelikli çalışmalarının anayasal kurumların tamamlanması olduğunu söyledi.

Parlamento Başkanı seçilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada milletvekillerine hitap eden Gannuşi, "En yakın zamanda Anayasa Mahkemesi kurulacak. Tunus'ta yaşam gereksinimlerinin kolaylaştırılması, itibar unsurlarının sağlanması, yolsuzluğa, yolsuzluk yapanlara ve tekelcilere demirden elle vurulması konusunda halkın arasında büyük bir beklenti var." diye konuştu.

Parlamentonun reformlar ve büyük projeler sürecine başlayacağına işaret eden Gannuşi, ülkede demokratik deneyimin kökleşmesi ve sürekliliği için hassas hedeflerden olan büyük proje ve reformların uygulanmasında hükümetin çalışmasına destek vermek için özel bir komisyon kurulması teklifinde bulundu.

Nahda Hareketi Partisinin adayı Raşid el-Gannuşi, 13 Kasım'da 217 üyeli Mecliste 123 oy alarak Parlamento Başkanı seçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi Tunus

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