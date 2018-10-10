Tunus parlamentosu Etnik Ayrımcılık Yasası'nı onayladı

TUNUS (AA) - Tunus parlamentosu Etnik Ayrımcılık Yasası'nı kabul etti.
Parlamentonun resmi sosyal paylaşım sitesinde yapılan açıklamaya göre, etnik ayrımcılığın tüm çeşitlerini yargılayan yasa tasarısı 5 "çekimser" ve bir "ret" oyuna karşı 125 "evet" oyuyla kabul gördü.
Onaylanan kanun 11 maddeden oluşuyor. Yasaya aykırı davrananlar hapis ve mali cezalara çarptırılacak.
Yaygın olmasa da etnik ayrımcılığın zaman zaman gözlendiği ülkede son olarak, 8 Fildişi Sahili vatandaşı geçen ağustos ayında etnik sebeplerden dolayı başkentte saldırıya uğramıştı.
"Tunus Azınlıklara Destek Derneği" bu olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, parlamentodan etnik ayrımcılığı suç sayan kanun tasarısının onaylanması talebinde bulunmuştu.
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