HABER

Tunus parlamentosu Etnik Ayrımcılık Yasası'nı onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 05:27 | Son Güncelleme

Tunus parlamentosu Etnik Ayrımcılık Yasası'nı onayladı

TUNUS (AA) - Tunus parlamentosu Etnik Ayrımcılık Yasası'nı kabul etti.

Parlamentonun resmi sosyal paylaşım sitesinde yapılan açıklamaya göre, etnik ayrımcılığın tüm çeşitlerini yargılayan yasa tasarısı 5 "çekimser" ve bir "ret" oyuna karşı 125 "evet" oyuyla kabul gördü.

Onaylanan kanun 11 maddeden oluşuyor. Yasaya aykırı davrananlar hapis ve mali cezalara çarptırılacak.

Yaygın olmasa da etnik ayrımcılığın zaman zaman gözlendiği ülkede son olarak, 8 Fildişi Sahili vatandaşı geçen ağustos ayında etnik sebeplerden dolayı başkentte saldırıya uğramıştı.

"Tunus Azınlıklara Destek Derneği" bu olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, parlamentodan etnik ayrımcılığı suç sayan kanun tasarısının onaylanması talebinde bulunmuştu.

PARTNERDişlerinizi evde beyazlatmanızı sağlayacak etkili yöntemlerDişlerinizi evde beyazlatmanızı sağlayacak etkili yöntemler
Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli olduCemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu
Cemal Kaşıkçı için özel ekip kuruldu! Münevver Karabulut gibi aranacakCemal Kaşıkçı için özel ekip kuruldu! Münevver Karabulut gibi aranacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etnik ayrımcılık kanun Tunus Tunus Parlamentosu

En Çok Okunan Haberler

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Ünlü profesör Celal Şengör'den inanılmaz itiraf: Dışkımı yedim

Ünlü profesör Celal Şengör'den inanılmaz itiraf: Dışkımı yedim

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 10 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Cemal Kaşıkçı için özel ekip kuruldu! Münevver Karabulut gibi aranacak

Cemal Kaşıkçı için özel ekip kuruldu! Münevver Karabulut gibi aranacak

Ağrı'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Ağrı'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

TBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildi

TBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildi

Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi

Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.